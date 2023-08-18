Bartın'da, otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2'si ağır, 3 yaralı

Bartın-Karabük yolunda, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Bartın-Karabük yolunun Kadıoğlu mevkisinde meydana geldi.

Karabük istikametine giden Ersin Kalender (32) yönetimindeki 74 BN 935 plakalı otomobille, karşı yönden gelen Ali Aloğlu (71) idaresindeki 78 YC 178 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, araçta sıkışan Ali Aloğlu ile Ersin Kalender ve eşi Gülbahar Kalender (25) yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Ersin Kalender ve Ali Aloğlu'nun hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan Bartın-Karabük yolu araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.