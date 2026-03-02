Bartın'da 'rıhtım' tepkisi: "Bakanlık Hattat’ın onay ofisi değil"

Bartın Platformu, Amasra'da Hattat Holding için plan değişikliği yapılmasına tepki gösterdi. Daha önce yargıdan dönen liman ve dalgakıran projesinin yeniden gündeme getirildiğini anımsatan platform, “Üst planlarda yer almayan tesis alt ölçekli planlara eklenemez. Bakanlık şirketin değil hukukun gereğini yapmalıdır” dedi. Askıya çıkarılan plan değişikliklerine karşı itiraz dilekçelerini Bartın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne sunan yaşam savunucuları "Bakanlık bu itirazlarımızı dikkate almazsa hakkımızı mahkemelerde arayacağız" ifadelerine yer verdi.

Platform adına açıklamayı Tarlaağzı ve Gömü köyleri Balıkçı Kooperatifi Başkanı Talip Uçar yaptı. Uçar, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı, Hattat Holding'in başvurusuyla Amasra Tarlaağzı ve Gömü köylerini içine alan 1/5000 ile 1/1000 ölçekli planları değiştirerek bu alanda Hattat'ın yapmak istediği liman (rıhtım) ve dalgakıran eklediğini anımsatarak "Oysa bu değişiklikler daha önce de yapılmış fakat hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle iptal edilmişti" dedi.

HUKUKSUZ GİRİŞİM

Uçar, bakanlığın Hattat'ın onay ofisiymiş gibi davranmaya devam ettiğini vurgulayarak, özetle şunları söyledi:

"Yapılan başvuruda Zonguldak, Bartın, Karabük (ZBK) 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plamı'nda söz konusu liman ve dalgakıranın öngörüldüğü yazmakta. Oysa bu planda böyle bir ibare ibare veya öngörü yer almamaktadır. Bakanlığın kendi sayfasında yer alan raporunda planda böyle bir tesisin yer almadığı açıkça görülmektedir. Aynı durum 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı için de geçerlidir. Üst planlarda yer almayan tesislerin alt planlara bu şekilde eklenmeye çalışılması hukuksuz bir girişimdir. Bakanlığın bu hukuksuzluğa ortak olması düşünülemez.

Bu nedenle söz konusu plan değişiklikleri iptal edilmelidir. Söz konusu dalgakıran ve rıhtımın inşa edilmesi onlarca insanın kazanç sağladığı 100 adet balıkçı gemisi kapasitesine sahip Tarlaağzı Balıkçı Barınağı'nın taşınan malzemeyle dolmasına ve işlevsiz kalmasına yol açacaktır. Yöre ekonomisini dinamitleyecek böyle bir girişime izin verilemez. Yapılması planlanan liman (rıhtım) ile Tarlaağzı Balıkçı Barınağı arasında yer alan sahil plaj olarak kullamıimakta ve her yaz on binlerce kişi burada denize girmektedir. Tarlaağzı ve Gömü köylülerine önemli bir gelir sağlayan bu plaj, bir şirketin yararına inşa edilecek kömür nakleden bir rıhtım ve dalgakıran yapımıyla yok olacaktır. Amasra'nın ve bu iki köyün bu gelirlerden bakanlık eliyle yoksun bırakılmasına izin vermeyeceğiz. Bakanlık ve Hattat ın usulsüzlüklerinin hesabını mahkemelerde daha önce onlarca kez sorduk ve bu hukuksuz girişimlerine izin vermedik. Yine vermeyeceğiz."