Bartın'da sağanak su baskınlarına sebep oldu

Bartın'da, sağanak sebebiyle bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ve zemin katları ile caddeleri su bastı.

Kentte, dün geceden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı. 20 dakika aralıksız süren yoğun sağanak sebebiyle bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ve zemin katlarını su bastı.

Araç sürücüleri ise suyla kaplanan cadde ve sokaklarda ilerlerken zor anlar yaşadıklarını belirtti.

Belediye ekipleri, rögarları temizlemek için çalışma başlattı, meteorolojiden alınan bilgiye göre yağışın gece saatlerine kadar süreceği belirtildi.