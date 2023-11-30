Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu

Ajans Haberleri 30.11.2023 10:56 Giriş: 30.11.2023 10:56

Güncelleme: 30.11.2023 10:56 Kaynak: AA

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Bartın'da sağanak ve yüksek kesimlerde eriyen karın etkisiyle Bartın Irmağı'ndaki su seviyesinin yükselmesi sonucu taşkın meydana geldi. Kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi, sağanak nedeniyle yaklaşık 4 metre yükseldi. Yüksek kesimlerde karın da erimesiyle ırmak kenarındaki yürüyüş yolları ve iskeleler su altında kaldı. Çağlayan Piknik Alanı'nın bir bölümü ve büfeleri de su bastı.