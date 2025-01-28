Bartın'da "sahte rapor" operasyonu: 17 kişi gözaltına alındı

Bartın ve Amasra ilçesinde düzenlenen "sahte rapor" operasyonunda 17 zanlı gözaltına alındı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca, "sahte rapor düzenleme, aracılık etme, başka kişilere ait kan ve idrar örneklerinin kendisine ait gibi verme, iş vaadiyle menfaat sağlama" iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında Bartın ve Amasra ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi, köyler ve Amasra ilçesini kapsayan operasyonda, aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.