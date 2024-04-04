Bartın'da sanayi sitesinde 2 iş yeri yandı

BARTIN'da, yeni sanayi sitesindeki mobilya imalathanesinde başlayan yangın bitişiğindeki oto tamir dükkanına da sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 04.30 sıralarında Gölbucağı Mahallesi'ndeki yeni oto sanayi sitesinde meydana geldi. Sanayi sitesinde bulunan camiye sabah namazına giden vatandaşlar, Selim Borlucuoğlu'na ait mobilya imalathanesinin çatısından dumanlar çıktığı görünce durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Alevler bir anda büyüyerek imalathaneye yayılırken, bitişiğindeki Doğan Kanberoğlu'na ait oto tamir dükkanına da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sırasında dükkanlarda bulunan kimyasal malzemeler de zaman zaman patladı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucunda söndürülürken, 2 iş yerinde de hasar oluştu. Yangın nedeniyle sanayi sitesine elektrik verilemezken, çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.