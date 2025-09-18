Giriş / Abone Ol
Bartın'da şiddetli rüzgar 5 metreyi aşan dalgalar oluşturdu

  • 18.09.2025 14:24
Kaynak: AA
Bartın'da şiddetli rüzgar 5 metreyi aşan dalgalar oluşturdu

BARTIN (AA) - Bartın'ın Amasra ilçesinde hızı saatte 50 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle denizde 5 metreyi aşan dalgalar oluştu.

Amasra'da kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi.

Hızı saatte 50 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle denizde dalga boyu 5 metreyi aştı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, teknelerini limana güçlükle bağladı.

Bazı vatandaşlar, dev dalgaları cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülemeye çalıştı.

