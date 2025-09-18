Bartın'da şiddetli rüzgar 5 metreyi aşan dalgalar oluşturdu
Kaynak: AA
BARTIN (AA) - Bartın'ın Amasra ilçesinde hızı saatte 50 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle denizde 5 metreyi aşan dalgalar oluştu.
Amasra'da kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi.
Hızı saatte 50 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle denizde dalga boyu 5 metreyi aştı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, teknelerini limana güçlükle bağladı.
Bazı vatandaşlar, dev dalgaları cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülemeye çalıştı.