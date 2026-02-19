Bartın'da şiddetli rüzgar dev dalgalar oluşturdu
Kaynak: AA
BARTIN (AA) - Bartın'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 4 metreyi geçti.
Amasra'da sabah saatlerinde kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi.
Hızı saatte 60 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle denizde dalga boyu 4 metreyi aştı.
Polis ekipleri, Küçük Limanı çevresine şerit çekerek kıyıya girişleri kapatırken, belediyeden yapılan anonslarla da vatandaşlar fırtınaya karşı uyarıldı.
Bazı kişiler, dev dalgaları cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülemeye çalıştı.