Bartın'da silahla vurulan sahipsiz köpek ameliyat edildi

Bartın'da kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla vurulan sahipsiz köpeğin tedavisi sürüyor.

Hayvansever Seda Kaya, bir ihbar üzerine Bartın'da 25 Temmuz'da silahla vurulan a-sahipsiz köpeği, Zonguldak kent merkezindeki bir veteriner kliniğine getirdi.

Buradaki muayenesinde vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet ettiği belirlenen köpek, daha sonra ameliyat edildi.

Tek gözünün sadece ışığı seçebildiği ve net görmediği belirlenen köpeğin, diğer gözü ise görme yeteneğini kaybetti.

Sağlık kontrolleri ve aşıları yapılarak "Ateş" adı verilen köpeğin, veteriner gözetiminde tedavisi devam ediyor.

Kaya, gazetecilere, köpeğin, alkollü olduğu düşünülen kişiler tarafından silahla vurulduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Kurşunların köpeğin gözlerine büyük hasar verdiğine işaret eden Kaya, "Şu an hayvanın bir gözü çok az görüyor, 'sağlığı gitti' diyebiliriz." ifadelerini kullandı.