  • 17.10.2025 11:40
Kaynak: DHA
Bartın'da sis etkili oldu

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-BARTIN'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü, sürücüler araçları ile kontrollü ilerledi.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü Bartın'da, sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi, 20 metreye kadar düştü. Bartın-Karabük ve Bartın-Zonguldak güzergahında etkili olan sis nedeniyle sürücüler, araçlarıyla kontrollü ilerledi. Polis ekipleri, kent merkezindeki kavşaklarda olası kazalara karşı önlem alarak, trafiği yönlendirdi. (DHA)

