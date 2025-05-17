Bartın'da tarla anlaşmazlığı kavgası: Ölü sayısı 3'e yükseldi

Bartın’ın Kozcağız beldesinde akrabalar arasında tarla anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldürüldü.

Olay, Demirciler Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında bir süredir tarla anlaşmazlığı bulunan Mehmet Demirci ile eniştesi Abdullah(55) ve kardeşi Havva (50) Demirci çifti arasında tartışma başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Demirci, evinden aldığı tüfeğiyle eniştesi, kardeşi ve yeğenine ateş açtı.

Kurşunların isabet ettiği Demirci çifti olay yerinde hayatını kaybederken Erhan Demirci de ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı yeğen hastaneye kaldırıldı.

Erhan Demirci, kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Mehmet Demirci jandarma ekiplerince gözaltına alındı.