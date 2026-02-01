Giriş / Abone Ol
Bartın'da tek katlı ev yandı

01.02.2026 13:11
  • 01.02.2026 13:11
  • Giriş: 01.02.2026 13:11
  • Güncelleme: 01.02.2026 13:11
Kaynak: DHA
BARTIN'da tek katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Hasankadı beldesindeki Hanyeri köyünde Yaşar Özsan'a ait tek katlı evde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, içerideki Özsan komşularının yardımıyla dışarıya çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangında tek katlı tamamen yandı.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)

