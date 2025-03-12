Bartın'da tuzağa yakalanan porsuk kurtarıldı
Kaynak: AA
BARTIN (AA) - Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde tuzağa yakalanan porsuk, orman muhafaza memurlarınca kurtarıldı.
Kurucaşile Orman İşletme Şefliği ekipleri, orman koruma faaliyeti kapsamında yapılan denetimlerde Aydoğmuş köyü mevkisinde bir porsuğun tuzağa yakalandığını belirledi.
Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu porsuk kurtarıldı.
Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen porsuk, kontrol ve bakımlarının ardından yeniden doğaya salındı.