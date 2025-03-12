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Bartın'da tuzağa yakalanan porsuk kurtarıldı

Ajans Haberleri
  • 12.03.2025 18:38
  • Giriş: 12.03.2025 18:38
  • Güncelleme: 12.03.2025 18:38
Kaynak: AA
Bartın'da tuzağa yakalanan porsuk kurtarıldı

BARTIN (AA) - Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde tuzağa yakalanan porsuk, orman muhafaza memurlarınca kurtarıldı.

Kurucaşile Orman İşletme Şefliği ekipleri, orman koruma faaliyeti kapsamında yapılan denetimlerde Aydoğmuş köyü mevkisinde bir porsuğun tuzağa yakalandığını belirledi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu porsuk kurtarıldı.

Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen porsuk, kontrol ve bakımlarının ardından yeniden doğaya salındı.

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