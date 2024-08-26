Bartın'da yıldırım düşen bağ evi yandı

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde fındık bahçesindeki bağ evi, yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

İlçenin Kanatlı köyünde Selahattin Küheylan’a ait fındık bahçesindeki tek katlı bağ evine bugün saat 09.00 sıralarında yıldırım düştü.

Bağ evinin alevlere teslim olduğunu görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kurucaşile Belediyesi itfaiyesi ile Kurucaşile Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve vatandaşların çabasıyla yangın 1 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Bağ evi kullanılamaz hale geldi.