Bartın'da yolcu minibüsü devrildi: 3'ü ağır, 11 yaralı

Bartın'da, yolcu minibüsünün devrilip yol kenarındaki ağaca çarptığı kazada, 3'ü ağır, 11 kişi yaralandı.

Bartın'da meydana gelen tarfik kazasında 3'ü ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Bartın-Arıt yolunun Çamaltı köyü mevkisinde meydana geldi.

Arıt yönüne giden Satı Çelikoğlu (56) yönetimindeki 74 M 0056 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

Sürüklenen minibüs, yol kenarındaki ağaca çarparak durdu.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Minibüste sıkışan 11 yaralı, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Fotoğraf: DHA

Sol kolu kırılan Güllü Muşuk'un (65) çıkartılması sırasında kaza yerine gelen oğlu Şendoğan Muşuk ağlayarak, 'Anne seni keşke göndermeseydim. Ben yanındayım, korkma" dedi.

3'ü ağır 11 yaralı, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.