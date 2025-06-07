Bartın'da yüzmek için ırmağa giren genç boğuldu
Bartın'da Kozcağız-Kumluca yolu Soğuksu mevkisinde bulunan ırmağa giren 19 yaşındaki Ensar Akgül isimli gencin cansız bedeni, gözden kaybolduğu noktanın 5 metre derinliğinde bulundu.
Kaynak: AA
Bartın'ın Ulus ilçesinde 19 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu.
Kozcağız-Kumluca yolu Soğuksu mevkisinde Ensar Akgül, serinlemek için arkadaşlarıyla ırmağa girdi.
Bir süre sonra Akgül’ün gözden kaybolduğunu gören arkadaşları yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Akgül, suya girdiği noktanın 5 metre derinliğinde bulundu.
Kıyıya çıkarıldığında hayatını kaybettiği belirlenen Akgül’ün cansız bedeni, Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.