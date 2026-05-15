Bartın'daki çocuk istismarı skandalı: Aile Bakanı'na 8 soru soruldu

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Bartın’da sistematik cinsel istismara maruz bırakılan 13 yaşındaki çocuğu TBMM gündemine taşıyarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

EMEP Milletvekili Sevda Karaca, Amasra’da 13 yaşındaki kız çocuğuna yönelik sistematik cinsel istismara maruz bırakılmasıyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

36 istismar şüphelisi içinde kamu görevlilerinin de olduğunu ve ifadelerde "yemek karşılığı" istismarın açığa çıktığını ileri süren Karaca, "13 yaşındaki bir çocuğun eğitimden koparak ağır bir yoksulluk sarmalı içinde bu vahşete itildiğini" kaydetti.

"OKUL İDARESİ BAKANLIĞA BİLDİRDİ" İDDİASI

Bakanlığın konuya ilişkin "olayın adli makamlara intikal etmesinin ardından çocuğun koruma altına alındığı" açıklamasına dikkati çeken Karaca, Bartın halkından kendisine ulaşan "çocuğun uzun süredir okula devam etmediği, istismar edildiğine ilişkin şüphelerin bulunduğu ve okul idaresinin Bakanlığa durumu bildirdiği" iddialarını önergesine taşıdı.

Olayın kamu kurumları vesilesiyle değil ihbarla ortaya çıktığını ifade eden Karaca, "Bartın Kadın Platformu açıklamasında şüphelilerden birinin 13 yaşında olduğu ve bir yıldır okula devam etmediğinin" ifade edildiğini aktardı.

Karaca, "güçlü aile" söylemlerine rağmen yoksul çocukların korumasız bırakıldığını, okulda olması gereken çocukların takip edilmediğini ve çocuk koruma sisteminin "iflas" ettiğini belirtti.

BAKANLIĞA SORULAN SORULAR

EMEP Milletvekili Karaca, önergesinde şu soruları yöneltti:

"-13 yaşındaki bir çocuğun 1,5 yıl boyunca okuldan kopmuş ve sistematik istismara maruz kalmış olması karşısında, bakanlığınızın erken uyarı ve takip sistemleri neden devreye girmemiştir?

-Konuya dair kız çocuğunun kayıtlı olduğu okuldan Bakanlığınızın il müdürlüğüne yahut merkez teşkilatına yapılan bir bildirim bulunmakta mıdır? Tarihleri nedir? Bu bildirimlere karşı Bakanlığınız ne tür adımlar izlemiştir?

-İstismarın failleri arasında bulunan 13 yaşındaki çocuğun bir yıl boyunca okula devam etmemesi Bakanlığınızın bilgisi dahilinde midir? Bu konuda ne tür işlemler yapılmıştır?

-Dosyaya yansıyan "yemek karşılığı istismar" ifadesi bağlamında; derinleşen yoksulluğun çocukları istismara açık hale getirmesine karşı Bakanlığınızın savunması nedir?

-Yaşanan bu kan donduran olayın faili olan 36 kişi arasında kamu görevlisi bulunmakta mıdır?

-Son 5 yıl içerisinde Bartın’da benzer şekilde "eğitimden kopan çocuk" sayısı kaçtır ve bu çocukların kaçı hakkında sosyal inceleme raporu hazırlanmıştır?

-Son 5 yıl içerisinde Bartın’da çocuk istismarı vakası sayısı kaçtır? Bunların kaçı Bakanlığınızın çocuk koruma sistemi içerisinde ortaya çıkartılmıştır?

-Aile Yılı" ilan edilerek kadınlara ve çocuklara yönelik muhafazakar politikalar dayatılırken; çocukları tarikatların, yoksulluğun ve istismarcıların pençesine terk eden denetimsizlik zincirinde Bakanlığınızın sorumluluğuna dair bir açıklamanız var mıdır?"