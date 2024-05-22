Bartın halkı ile ırmak arasına Çin seddi örülüyor

CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu, Bartın Irmağı ve Yankolları Islah Projesi adıyla yapılan çalışmaları eleştirdi. Projeye karşı Bartın Irmağı İnisiyatif ile birlikte mücadele edeceklerini vurgulayan Bankoğlu, "Bu proje Bartın Irmağı’nın ıslahı değil, hapsedilmesidir" dedi.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Bartın Irmağı ve Yankolları Islah Projesi adıyla yapılan çalışmaları eleştirdi.

Islah projesiyle Bartın Irmağı ve halkın arasına yaklaşık 1 milyar liralık duvar örüldüğünü ifade eden CHP’li Bankoğlu, projenin mali yükümlülüğünün belediyeye yüklendiğini ve bu projeye karşı Bartın Irmağı İnisiyatif ile birlikte mücadele edeceklerini belirtti.

Bankoğlu Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bartın’da bir sabah uyandık ki Bartın duvarla ikiye bölünüyor. Neymiş, Bartın Irmağı’nın ıslah projesiymiş. Öyle bir projesi, izni yok, onayı yok, geçerli protokolü yok, uygulama projesi yok. AKP’nin beceriksizliğinin, liyakatsizliğinin, hukuk tanımazlığının en açık, en net örneği. Peki, bu ıslah projesi nedir? Bartın Irmağı boyunca kent merkezine 2-3 metrelik beton duvar ve üzerine de cam korkuluk yapılacak. Halk ile ırmak arasına Çin Seddi örülüyor.

Bir kere bu proje Bartın Irmağı’nın ıslahı değil, hapsedilmesidir. Irmağı duvarla çevrelemek, beton meraklısı tanıdık zihniyetin ürünüdür. Ne ırmağın doğal ve tarihi yapısı dikkate alınmış; ne ekolojik değerleri, doğal peyzajı ne de kent estetiği düşünülmüş. Hükümetiniz, ısrarla bu projenin sel ve taşkını önleyeceğini söylüyor ama odalar da, uzmanlar da projenin seli önlemesi bir yana yeni baskınların da yaşanacağını ifade ediyor. Daha da önemlisi Bartın halkı bunu istemiyor.”

1 MİLYAR LİRA HARCANACAK

İhalenin de pazarlık usulüyle yapıldığına dikkat çeken Bankoğlu, 2. etabın durumunun da belirsiz olduğunu kaydetti:

“Gelelim ihaleye. Her zaman yaptığınız gibi 21/B, yani pazarlık usulüyle projenin ihalesine çıkıldı. Ne ara ihale yapıldı? Hangi firmalar katıldı? Diğer firmalar ne teklif etti, bilmiyoruz. İhale bedeli neredeyse 500 milyon lira. Yetkililerden aldığımız bilgiye göre 750 milyon liraya dayanmış ve bu meblağ ıslahın sadece 1. kısmı için ödeniyor. Projenin 1. etabı yapılsa bile afet riski ortadan kalkmıyor ki zaten 2. Etabın yapılıp yapılamayacağı meçhul, izni yok. Bir yandan tasarruf tedbirleri, bir yandan Bartın’ı iki ayıran duvara 1 milyar lira. Bu şekilde mi tasarruf yapacaksınız?”