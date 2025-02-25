Bartın'ın yüksek kesimlerinde araçlar kar altında kaldı

BARTIN (AA) - Bartın'ın yüksek kesimlerinde araçlar kar yığınlarının altında kalırken, ekipler ulaşımda aksama yaşanmaması için aralıksız çalışıyor.

Merkez ilçeye bağlı Esbey ve Sıralı köylerinde kar etkisini sürdürdü. Yağış nedeniyle araçlar kar altında kayboldu, evlerin çatılarında büyük kar kütleleri oluştu.

Esbey köyünde yaşayanlar, çökme ihtimaline karşı çatılarda biriken karı temizlerken, bazıları da evlerinden güçlükle çıkabiliyor.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede yolları ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Esbey Muhtarı Muhammet Muşuk, gazetecilere, 2021'den sonra en yoğun karın bu kış yağdığını söyledi.

Metreyle ölçüm yaptıklarını anlatan Muşuk, "Dün gece ölçtüğümüzde 1 metre 90 santim kar vardı, daha sonra bunun üzerine de yağdı ve kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Özel İdare ekipleri aralıksız çalışıyor, Allah devletimize zeval vermesin. Vatandaşlar da evlerinin çatılarını, önlerini temizliyor." diye konuşu.

Esbey köyü Merkez Cami imamı İnanç Kaya da 5 gündür aralıksız yağan kar nedeniyle köy yollarının kapandığını belirtti.

Aracını temizlemek için dışarı çıktığında ilginç bir manzarayla karşılaştığını dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Aracım tamamen kar yığınlarının altında kalmış, aracıma hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Temizleyip aracımızı ortaya çıkarmaya çalışacağız. Biz de kar küreme araçları fark etsin diye önüne ve arkasına sopa dikerek ucuna bez takıp işaretleme yaptık. Çalışır mı onu da bilmiyorum. Bizi biraz uğraştıracak ama yapacak bir şey de yok. Kar seviyesi bayağı yüksek. Caminin bahçesi de tamamen kar."

Köy sakinlerinden Mehmet Dağcı ise evlerinin etrafını açmaya, çatıları temizlemeye çalıştıklarını anlatarak, "Arabalar da kar altında kaldı, kürekler elimizde karla mücadele ediyoruz." dedi.