Bartın'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

BARTIN'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Küre Dağları Milli Parkı'nın eteklerinde bulunan köyler beyaz örtüye büründü. Kar manzarası dron ile görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısı sonrası Bartın iç kesimlerinde kar kalınlığı 20 santime ulaştı. Arıt bölgesindeki köyler beyaza bürünürken, kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışının etkili olduğu Küre Dağları Milli Parkı’nın bazı bölümlerinde beyaz örtü ile kar yağmayan alanlarında eşsiz manzaralar ortaya çıktı. Milli Parkı'nın eteklerinde bulunan Sıralı, Ören ve Söğütlü köyündeki kar manzarası dron ile görüntülendi. (DHA)