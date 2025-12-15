Bartın'ın yükseklerinde kar yağışı

BARTIN’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Soğucaksu Geçidi’nde kar kalınlığı 5 santime ulaştı. Karayolları ekipleri, yolu açık tutmak için kar küreme çalışması yaptı.

Bartın-Kastamonu kara yolunun 1030 rakımlı Soğucaksu Geçidi’nde, dün gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Bartın'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu Pınarbaşı ilçesini birbirine bağlayan bölgede kar kalınlığı 5 santimetreye kadar ulaştı. Karayolları ekipleri yolu açık tutmak amacıyla kar küreme çalışması yaptı. Bölgede aralıklarla kar yağışı sürüyor. (DHA)