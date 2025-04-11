Bartın-Karabük yolu ulaşıma kapandı

Bartın’da sabah başlayan kar yağışı etkili oluyor. Kar nedeniyle Bartın-Karabük yolu tüm araçlara kapatılırken, Ulus ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Sabah başlayan ve aralıklar devam eden kar yağışı nedeniyle Bartın-Karabük karayolu ylaşıma kapandı. Abdipaşa beldesi mevkisinde tüm araçları durduran ekipler, katabük istikametine geçiş vermiyor. Bartın’dan Karabük tarafına verilen ulaşımın, Ahmetusta Geçidi mevkisinde kar nedeniyle yolda kalan ve devrilen araçlar nedeniyle ulaşımın verilemediği öğrenildi.

Bartın’ın Ulus ilçesinde ise etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ata verildi. Ulus Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzısıhha kurulunun aldığı kararla taşımalı eğitim yapan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tüm kademelerinde ve özel eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilite merkezlerinin bir gün süreyle tatil edildiği duyuruldu.

Bartın İl merkezi, Amasra ve Ulus ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı zaman zaman devam ederken, kar kartpostallık görüntüler oluştu.

Denizin üstünden Amasra ilçesine uzanan kar bulutları, eşsiz görüntülere sahne oldu.