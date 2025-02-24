Bartın - Karla kaplanan Amasra'da beyaz güzellik

BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra, 3 gün devam eden kar yağışıyla beyaza büründü. İlçedeki kar kalınlığı 50 santime ulaşırken, oluşan seyirlik manzara dronla havadan görüntülendi.

Amasra ilçesinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili olurken kent beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Soğuk hava nedeniyle sokakların boş kaldığı ilçede belediye ekipleri kar temizleme çalışması yaparak yolları açık tuttu. Kentteki balıkçılar kötü hava koşulları nedeniyle denize açılamazken, ilçeye gelen az sayıdaki misafir de Amasra Kalesi'ni gezerek hatıra fotoğrafı çekti. Tarihi Amasra kalesi, Kemere Köprüsü ve Tavşan Adası beyaza büründü. Güneşin açmasıyla ilçede bulunanlar bol bol fotoğraf çekip, güzel manzaranın keyfini çıkardı. UNESCO geçici miras listesinde bulunan kar ile beyaza bürünen Amasra’nın seyirlik manzarası dronla havadan görüntülendi. (DHA)

Görüntü Dökümü

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-Amasra küçük liman

-Teknelerden görüntü

-Karlı Amasra kalesi

-Kemere köprüsü

-Karlı Amasra mahalleleri

-Amasra karlı dron görüntüsü

Haber-Kamera Ayhan ACAR BARTIN,(DHA)