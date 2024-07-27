Bartın-Kastamonu yolu taşkın nedeniyle kapandı

Bartın’daki sağanak yağış nedeniyle Bartın-Kastamonu yolu Çakraz tatil beldesi geçişinde yamaçlardan inen yağmur suları nedeniyle gidiş istikameti su ile doldu.

Bölgeye gelen karayolları ekipleri yolda temizlik çalışması yaptı. Araçlar bölgeye gelen trafik ekiplerinin yönlendirmesiyle tek şeritten ilerledi. Öte yandan Çakraz tatil beldesinde yamaçlardan gelen sel suları nedeniyle çadır kamping alanı da sular altında kaldı. İşletme sahibi Oğuz Gürpınar, “Bugün son 2 saattir aşırı yağış aldıktan sonra çadır kamping alanımızı su bastı. Bizde burada kamp yapanları uyararak bu bölgeden çıkarttık. Ama alanımız sular altında kaldı, itfaiye çağırdık, buradaki suyu çekecek” dedi. Yamaçlardan gelen suyun döküldüğü noktada deniz, çamur rengine büründü.