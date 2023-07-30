Bartın Limanı’na atık döken gemiye 3 milyon 843 bin lira ceza

Bartın Limanı'na yük almak için gelen ‘Dandun’ isimli kuru yük gemisinin denize atık bıraktığı tespit edilerek, 3 milyon 843 bin TL ceza uygulandı.

Bartın Limanı'na sabah saatlerinde gelen Sierra Leone bayraklı ‘Dandun’ isimli kuru yük gemisi limandan 4 ton yük aldı. Gemi, Romanya’ya hareket edeceği sırada deniz polisi atık bırakıldığını tespit etti. Gemiye çıkan ekipler, personelin kimlik kontrollerini yaptı.

Ardından gemide inceleme yapan ekipler, arka kısmından paslı ve ambar atığı pis suyun denize boşaltıldığını tespit etti. Ekipler, boşaltımı durdururken, çevre kanunu kapsamında gemiye 3 milyon 843 bin TL idari para cezası uyguladı. Gemi cezai işleminin ardından yoluna devam etti.