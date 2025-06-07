Bartın - Nehirde boğulan genç, gözyaşlarıyla toprağa verildi

Bartın’da serinlemek için ırmağa giren Ensar boğuldu (2)

Ulus ilçesi Kumluca beldesinde serinlemek için girdiği ırmakta boğulan Ensar Akgül'ün sabah saatlerinde Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi baba ocağı Çubuklu köyüne getirildi. Evinin önünde Kur'an-ı Kerim’in okunmasının ardından helallik alındı. Daha sonra cenazesi köy camisine getirilen Ensar Akgül'ün ailesi taziyeleri kabul etti. Cenazeye Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Bozkurt ailesi ve yakınları katıldı. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Ensar Akgül, gözyaşlarıyla defnedildi.

Ensar Akgül’ün Kumluca beldesinde bir mermer atölyesinde çalıştığı yakın zamanda askere gideceği öğrenildi. (DHA)

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)