Bartın - Otomobilin çarptığı Hiranur, ağır yaralandı

BARTIN'da yolun karşısına geçmeye çalışan Hiranur Ayrancı'ya (9) otomobil çarptı. Ayrancı'nın ağır yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Bartın-Karabük yolunda meydana geldi. Çaydüzü Mahallesi’nde yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Hiranur Ayrancı'ya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 10 metre sürüklenen Ayrancı, refüje fırladı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hiranur Ayrancı, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Öte yandan, kaza çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Görüntü Dökümü

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-Kaza anı görüntüleri

HABER Ayhan ACAR BARTIN,(DHA)