Bartın sağanak: Irmak taştı, ev ve iş yerleri su altında kaldı

Bartın'da sağanağın ardından Bartın Irmağı'nın su seviyesi 2 metre yükseldi. Gezi teknelerinin bağlandığı iskele ile piknik alanı su altında kaldı.

Kentte dün öğle saatlerinden sonra 3 saatte metrekareye 44,8 kilogram yağış düştü.

Yağış sonrası kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nda su seviyesi 2 metre yükseldi.

Orduyeri Mahallesi'nde gezi teknelerinin bağlandığı iskele ile Çağlayan piknik alanı su altında kaldı.

Bölge araç ve yaya trafiğine kapatılırken, taşkın riskine karşı ırmak boyunca kontroller sürdürülüyor.

15 EV VE İŞ YERİNİ SU BASTI

Kent genelinde etkili olan sağanakla birlikte İl Afet ve Koordinasyon Merkezine 27 su baskını ihbarı yapılırken, Bartın, Amasra ve Kozcağız beldelerinde 5 kara yolu, Kozcağız ve Terkehalliller köyünde 15 ev ve iş yerinde su baskını yaşandığı belirtildi.

Ayrıca mahsur kalan 32 kişi kurtarıldı.