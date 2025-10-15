Bartın sahilinde pelikan görüldü

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'ın İnkumu sahilinde görülen pelikan, veteriner muayenesi sonrası yeniden sahile bırakıldı. Göç rotası olmamasına rağmen yönünü şaşırıp sahile indiği belirtilen pelikan cep telefonuyla görüntülendi.

İnkumu tatil beldesinde sahilde bir pelikan, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İlk defa Bartın sahilinde pelikan görenler, jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma ekibinin yönlendirmesi üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, pelikanı yakalayarak veteriner hekime götürdü. Yapılan kontrolde pelikanın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Tedaviye gerek görülmeyen pelikan, tekrar sahile bırakıldı.

Bartın’ın pelikanların göç güzergahında bulunmadığı, kuşun yönünü şaşırarak sahile indiği bildirildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI