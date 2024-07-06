Bartın ve Düzce İdare Mahkemelerinin kurulması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Adalet Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Bartın ve Düzce İdare Mahkemeleri kuruldu.
Kaynak: ANKA
Adalet Bakanlığı'nın idare mahkemelerinin kurulmasına ve yargı çevrelerinin belirlenmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, Bartın İdare Mahkemesi'nin kurulmasına ve yargı çevresinin Bartın ili olarak belirlenmesine; Düzce İdare Mahkemesi'nin kurulmasına ve yargı çevresinin Düzce ili olaraka belirlenmesine karar verildi.
Resmi Gazete'de ayrıca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun; Aksa Malatya Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi'nin üçüncü tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik alınmış olan revize kararı da yayımlandı.