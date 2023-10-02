Bartın ve Sakarya'da sağanak etkili oldu

Bartın ve Sakarya'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Bartın'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış sonucu kent merkezindeki bazı yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Belediye ve Karayolları ekiplerinin tıkanan mazgalları temizlemesi ve suyu tahliye etmesinin ardından bölgedeki ulaşım normale döndü.

Sakarya'da 3 gündür aralıklarla devam eden sağanak, zaman zaman etkisini arttırıyor.

Kent merkezinde sürücüler dikkatli ilerlerken, bazı vatandaşların yağış nedeniyle yürümekte zorlandığı görüldü.

Sakarya'da yağışın gün boyu aralıklarla sürmesinin beklendiğini bildiren yetkililer, vatandaşların ani su baskını ve trafikteki aksamalara karşı dikkatli olmasını istedi.