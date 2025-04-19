Bartın ve Zonguldak'ın yargı yetki alanı değişti

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün, Ankara ve Sakarya Bölge Adliye Mahkemelerinin yargı çevrelerinin yeniden belirlenmesi teklifi, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunda görüşüldü. Karar Resmi Gazete'de yayılmandı.

HSK Genel Kurulunca, Bartın ve Zonguldak illerinin Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresine dahil edilmesi ile; Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinin; Sakarya, Bolu, Düzce ve Kocaeli, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinin; Ankara, Bartın, Çankırı, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir ve Zonguldak illerinin mülkî sınırlarını kapsayacak şekilde yeniden belirlenmesine, diğer bölge adliye mahkemelerinin yargı çevrelerinin değiştirilmeyerek aynen devam ettirilmesine karar verildi.