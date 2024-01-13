Bartın’a beklenen kar geldi

Bartın’da sabaha karşı başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oldu.

Bartın’da sabaha karşı başlayan kar yağışı etkili oldu. Sabah karla uyanan Bartınlılar, kar ve buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı. Şehir merkezinde kar yağışı yaklaşık 10 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı, beraberinde kazaları da getirdi. Bir saat içerisinde 7 maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken, Bartın’dan Zonguldak ve Karabük ve Kastamonu karayollarında da kar, buzlanma ve kazalar nedeniyle zaman zaman aksamalar yaşandı.

Zincir bulunmayan araçlar yollarda kalırken, araç sürücüleri yerdeki kar ve buzlanma nedeniyle rampa yolları çıkmakta zorlandı. İl genelinde yaklaşık 15 köy yolu ulaşıma kapanırken, karla mücadele ekipleri alarma geçti.



