Bartın’da bir erkek boşandığı kadını katletti

Haber Merkezi

Bartın’da 56 yaşındaki Fati Asan ve kızı 23 yaşındaki Ebru Emeksizoğlu 1 ay önce boşandığı 61 yaşındaki Erdinç Asan tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Fati Asan hayatını kaybederken kızı Ebru Emeksizoğlu’nun yoğun bakıma kaldırıldı.Olay, önceki gün Orduyeri Mahallesi’ndeki 3 katlı binanın 2’nci katındaki evde meydana geldi. Erdinç Asan, 1 yıl önce evlenip, 1 ay önce boşandığı Fati Asan’ın evine gitti. Erdinç Asan, ‘kıskançlık’ bahanesiyle tartıştığı Fati Asan’ı ve kızı Ebru Emeksizoğlu’nu bıçakladıktan sonra evden kaçtı.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Fati Asan hayatını kaybetti; kızı Ebru Emeksizoğlu’nun yoğun bakımda tedaviye alındı. Şüpheli suç aletiyle yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Sinop’ta 5’inci kattaki evinin balkonundan düştüğü iddia edilen Banu Arslan da dün hayatını kaybetti.