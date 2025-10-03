Bartın’da fabrikada gaz sızıntısı: 32 işçi hastaneye kaldırıldı

Bartın'da Organize Sanayi Bölgesindeki bir kauçuk fabrikasında yeni alınan bir makineden yayılan gazdan etkilenen çalışan 32 işçi, hastaneye kaldırıldı.

İşçilerden 26'sı taburcu edilirken, 6 işçinin tedavisi sürüyor.

Olay, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren, bin kişinin çalıştığı kauçuk fabrikasında meydana geldi. Saat 16.00-24.00 vardiyası sırasında yeni alınan bir makinanın çalıştırılması sonucu sızan gaz nedeniyle 32 işçi rahatsızlandı.

İşçiler, mide bulantısı, kusma, baş ağrısı gibi şikayetler nedeniyle ambulans ve özel araçlarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan 32 işçiden 26'sı taburcu edilirken, 6'sını tedavisi hastanede sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.