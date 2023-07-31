Bartın’da iki katlı ahşap ev yandı

Bartın’da 2 katlı tarihi ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Kemerköprü Mahallesi Eski Konak Caddesi üzerinde bulunan metruk ahşap evde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İki katlı ahşap ev, yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede bulunan bir otoparktaki bazı araçlar hasar gördü, bir itfaiye eri de çatıdan düşen kiremitler nedeniyle yaralandı.

İtfaiye eri kontrol amaçlı Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.