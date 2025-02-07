Bartın’da kar 5 köy yolunu ulaşıma kapattı

Bartın’da 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bartın’da salı günü başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini sürdüyor. Kar ve tipi nedeniyle kapanan yollarda Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, yoğun bir karla mücadele çalışması yürütüyor. Karayolları ekipleri, gece boyunca Bartın-Amasra, Bartın-Karabük, Bartın-Zonguldak karayollarında küreme ve tuzlama yaparak ulaşımın kesintisiz sürmesini sağladı. Aniden bastıran kar yağışı nedeniyle kapanmaya başlayan mahalle yolları da belediye ekipleri tarafından kısa sürede temizlenerek, tuzlandı.



34 köy yolu ulaşıma kapandı

Bartın’ın yüksek kesimlerinde gece yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 34 köy yolu da ulaşıma kapandı. Yağışlar nedeniyle yoğun mesai harcayan Bartın İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 29 köy yolunu temizleyerek yeniden ulaşıma açtı. Kapalı 5 köy yolunun temizlenmesi için ise çalışmalar sürüyor. Beyaza bürünen Bartın’daki kar nedeniyle yolu kapalı köylerden birinin il merkezine bağlı olduğu, 4’nün ise Ulus ilçesinde bulunduğu öğrenildi. Kapalı yolların gün boyu sürecek çalışma ile tamamen ulaşıma açılması bekleniyor.



Kar kalınlığı 16 santimi aştı

Bartın genelinde aralıklarla 3 gündür devam eden yağışta şehrin yüksek kesimlerindeki kar kalınlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 16 santimetreyi aştı. Beyaza bürünen şehirde kar ile birlikte seyrine doyumsuz bir manzara oluştu.