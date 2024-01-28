Bartın’da kar, yağmur ve fırtına bir arada

Bartın’da günlerdir süren sağanak yağış şehir merkezinde bugün de devam ederken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Yağmur nedeniyle ırmakların dolup taştığı Bartın’da kar nedeniyle ise 14 köy yolu ulaşıma kapandı. Fırtına ve dalgalar nedeniyle de gemiler Bartın açıklarına demir atarken, dalga boyu 5 metreye ulaştı.



Bartın’da günlerdir yağan yağmur, bugün de etkisini sürdürdü. Şehir merkezinde bugün de devam eden yağış ve su birikintileri nedeniyle yaya ve araç sürücüleri zor anlar yaşarken, Bartın Irmağı’nın ise su seviyesi yükseldi. Yalı bölgesinden geçen kolu taşma noktasına gelen ırmağın Çağlayan piknik alanının önünden geçen kolu ise taşarak, yolun bir kısmını su altında bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan sis nedeniyle ise zaman zaman görüş mesafesi 10 metrenin altına düştü.

Şehrin yüksek kesimlerinde sağanak yağış yerini bu sabah kara bıraktı. Kar nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapanırken, 3 köyde ise elektrik kesintileri yaşandı. Yüksek kesimlerde kalınlığı 40 santimetreyi bulan kar nedeniyle Bartın-Amasra, Bartın-Karabük ve Bartın-Zonguldak karayollarında ulaşım güçlükle sağlandı. Karla mücadele ekipleri alarma geçerek, kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Elektrik kesintileri nedeniyle harekete geçen Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş, ekipleri, kar, soğuk ve zorlu çalışma şartlarına rağmen kopan telleri onararak, arızalara müdahale etti. Kar nedeniyle beyaz örtüyle kaplanan köyler, sis ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Öte yandan Bartın’ın Karadeniz sahillerinde sis ve fırtına etkili oldu. Şiddetli fırtına ve dev dalgalar nedeniyle yük gemileri motorlarını durdurarak, açıklara demir attı. Sahillerdeki kayalık alanlara çarpan dalgaların boyu ise 5 metreye ulaştı.