Bartın’da Mescier Demir Çelik Fabrikası'nda patlama: 10 işçi yaralandı

Bartın’da demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada çok sayıda işçi yaralandı.

Bartın Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Mescier Demir Çelik Fabrikası'nda henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Ark ocağında gerçekleştiği belirtilen patlama nedeniyle 10 işçi yaralandı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda 112 ambulansı sevk edildi. Yaralanan işçilerin tedavileri için hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının takip edildiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.