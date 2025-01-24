Bartın’da motosiklet yaya çarptı: 1 yaralı

Bartın’da seyir halindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya kadına çarptı. Kadının yaralandığı kaza saniye saniye güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Bartın Tuna Mahallesi Hendekyanı Caddesi üzerinde şehir merkezi istikametine seyir eden Ö.K., idaresindeki 74 ABP 517 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan F.G isimli kadına çarptı.

Kazada yaralanan F.G., sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı

Sürücü Ö.K, ise gözaltına alındı.



