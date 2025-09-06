Bartın’da sağanak etkili oldu, caddeler nehre döndü

Bartın’ın Kozcağız beldesi etkili olan sağanak yağış nedeniyle caddeler nehre döndü, ev ve iş yerleni su bastı.

Bartın merkez ilçesine bağlı Kozcağız beldesinde sağanak yağış etkili oldu. Yağışın ardından belde, sular altında kaldı. Yağmur suları ile dolan Kozcağız Caddesi adeta nehre döndü. Beldedeki çok sayı ev ve iş yerini su basarken, nehre dönen yollarda kalan bisikletli gençler ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Vatandaşlar yılda 2 kez aynı manzara ile karşılaştıklarını belirtti. Su dolan yolları cep telefonu kamerası ile kaydeden bir vatandaş, nehre dönen yolları Venedik’ee benzetti.