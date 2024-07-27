Bartın’da sağanak su baskınlarına sebep oldu

Bartın’da etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerinin bodrum katları su ile dolarken, suyla kaplanan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.

Bartın'da dünden itibaren etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde 1 saatte metrekareye 30 kilogram yağış düşerken, ana yollar suyla kaplandı.

Bartın-Zonguldak, Bartın-Karabük kara yollarında biriken su nedeniyle sürücüler güçlükle ilerleyebildi. Su ile dolan yollar, trafiğe kapatıldı. Kent merkezinde çok sayıda mazgalın tıkanması nedeniyle, bazı dükkanlarda küçük çaplı su baskınları yaşandı. Yamaçlardan gelen yağmur suları, bazı binaların bodrum katlarını suyla doldurdu.