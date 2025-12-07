Bartın’da Sağlık Meslek Lisesi'nin yeniden açılması için öğrenciler ve velilerden eylem

Kapatılan Bartın Turgut Işık Sağlık Meslek Lisesi'nin yeniden açılması gerektiğini belirten yaşam savunucuları, öğrenci ve veliler eylem yaptı. Bartın Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kararından geri dönmesi gerektiği belirtilen açıklamada, Turgut Işık Sağlık Meslek Lisesi’nin yeniden açılması talep edildi.

Geçen dönem kapatılan Bartın Turgut Işık Sağlık Meslek Lisesinin tekrar açılmasını için bir araya gelen Bartın Çevre Kültür Derneği ile Sağlık Meslek Lisesi öğretmenleri, öğrenciler ve veliler, eski belediye önünde imza kampanyası başlattı. Eyleme Bartın Eğitim Sen, Bartın Eğitim İş ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası da destek verdi. Burada konuşan Bartın Çevre ve Kültür Derneği Başkanı ve Sağlık Meslek Lisesi meslek dersleri öğretmeni Sedat Bora, geçen eğitim-öğretim döneminde okulun spor lisesine dönüştürülmesi ve sağlık alanı bölümlerinin kapatılmasına yönelik çalışmaların Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü söyledi. Kararın öğrenciler, öğretmenler ve velilerde büyük tedirginlik yarattığı belirten Bora, yapılan görüşmelere rağmen okulun kapatıldığını anlattı. Bora, "Bartın'ın tek sağlık okulu olan sağlık meslek lisesini kapattılar. Gerekçesini hiçbir şekilde anlıyamıyacağımız bir karar verdiler. Bartın Milli Eğitim Müdürü ve okulumuzu kapatmaya karar veren yetkililer Bartın Eğitim hafızasına sağlık okulunu kapatan olarak altın harfler ile yazıldılar. Bartın bunu unutmayacak" dedi.

"BÜYÜK KAYIP"

Turgut Işık anısına yaptırılan ve yıllardır hemşire, ebe, acil tıp teknisyeni, çevre sağlığı teknisyeni ve sağlık bakım teknisyeni gibi birçok sağlık personeli yetiştiren okulun kapatılmasının büyük bir kayıp olduğuna kaydeden Bora, şu ifadelere yer verdi:

“Bu okul, Bartın’ın sağlık eğitimi alanındaki tek marka değeriydi. Bartın Devlet Hastanesi ve özel sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık çalışanlarının büyük bölümü bu okulun mezunudur. Okulun kapanmasıyla birlikte, bölgenin sağlık personeli yetiştirme kapasitesi ciddi şekilde zayıfladı. Sevil Işık Sağlık Beceri Atölyesi, Türkiye’de lise düzeyinde simülasyonlu ve modern sağlık eğitimi sunan tek örneklerden biriydi. Öğrencilerin maketler üzerinde uygulamalı eğitim alabiliyordu. Bu altyapı, okulun kapatılmasıyla atıl duruma düştü. Okulun kapatılması anlaşılmaz bir karardır. "

PROTOKOLE RAĞMEN KAPATILDI

Okul binasının Sağlık Meslek Lisesi olarak kullanılması şartıyla Işıklar Holding tarafından devredildiğini anımsatan Bora “Bu şartlara rağmen okulun kapatılması kabul edilemez. Bartın Turgut Işık Sağlık Meslek Lisesi tekrar açılsın. Sağlığımıza ve okulumuza dokunmayın” dedi. Bartın Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kararından geri dönmesi gerektiğini söyleyen Bora, şu soruları yöneltti: