Bartın’da saman yüklü TIR devrildi
Kaynak: İHA
Bartın’da kavşağa hızlı giren saman yüklü TIR devrildi.
Bartın’dan Amasra istikametine seyir eden Hasan Ö. idaresindeki 74 AAK 4111 dorse plakalı saman yüklü TIR, kavşağı dönemedi.
Kavşağa hızlı girdiği belirlenen TIR, yol kenarına devrildi.
Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, kavşakta ulaşım kontrollü olarak sağlandı.
Devrilen saman yükünün başka bir araçla götürülmesinin ardından tır, çekici yardımıyla yoldan çekildi.
Yolda yaşanan trafik yoğunluğu ise TIR'ın çekilmesinin ardından normale döndü.