Bartın’da samanlık yangını

Bartın’ın Ulus ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, iki samanlığa daha sıçradı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Çerde köyünde Recep Yıldız’a ait samanlıkta yangın çıktı. Olayın ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yol olmaması nedeniyle ekipler samanlık ve yol arasındaki yaklaşık 200 metreklik mesafeyi ise ek hortumlarla aştı. Köylüler de traktörle bölgeye su taşıyarak ekiplere destek verdi. Alevler, çevredeki iki samanlığa daha sıçradı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.