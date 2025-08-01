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Bartın’da yoldan çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 01.08.2025 18:32
  • Giriş: 01.08.2025 18:32
  • Güncelleme: 01.08.2025 18:33
Kaynak: İHA
Bartın’da yoldan çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı

Bartın’da yağmur nedeniyle ıslanan yolda kontrolden çıkan otomobil devrildi. Feci kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bartın- Zonguldak karayolunda
seyir eden ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Akmanlar Köyü yakınlarında yoldan çıktı. Sürücüsünün yağış nedeniyle ıslanan yolda kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarında devrildi.
Feci kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Bartın Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alınırken,, aracın kaldırılmasının ardından trafiğin kontrollü sağlandığı yolda ulaşım normale döndü.

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