Bartın’da yoldan çıkan otomobil devrildi: 3 yaralı

Bartın’da yağmur nedeniyle ıslanan yolda kontrolden çıkan otomobil devrildi. Feci kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın- Zonguldak karayolunda

seyir eden ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Akmanlar Köyü yakınlarında yoldan çıktı. Sürücüsünün yağış nedeniyle ıslanan yolda kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarında devrildi.

Feci kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Bartın Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alınırken,, aracın kaldırılmasının ardından trafiğin kontrollü sağlandığı yolda ulaşım normale döndü.