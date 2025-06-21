Bartınspor’da olağanüstü kongre ertelendi
Kaynak: İHA
Bartınspor Kulübü Yönetim Kurulu üyelerinin aldığı kararla bugün yapılacağı açıklanan olağanüstü kongre yeterli sayıya ulaşılamaması nedeniyle haftaya ertelendi.
Kulüp mevcut yönetim kurulunun aldığı kararla bugün Bartın Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılacak olağanüstü kongre bugün saat 13:00’te başladı. Bir süre beklenen üyelerden yeterli katılım sağlanamaması nedeniyle ertelendi.
Olağanüstü kongrenin yeterli sayıda üyenin katılması halinde haftaya yapılacağı öğrenildi.