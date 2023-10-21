BARÜ’nün enerji projesine onay

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) TÜBİTAK tarafından desteklenen proje kapsamında yapılacak yeni çalışmalarla enerji alanındaki verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Proje ve Teknoloji Ofisinden (PTO) öğretim görevlisi Dr. Erkan Aksoy tarafından hazırlanan proje, TÜBİTAK 1002 Programı kapsamında desteklenmeye değer bulundu. “Optoelektronik Sistemlerde Kullanılabilecek Organik Yarı İletken Floroforun Sentezi ve Fotofiziksel Karakterizasyonu’’ başlıklı projeyle detaylı fotofizik ve elektronik özelliklerini kapsayan yeni bir floresans malzeme üzerinde araştırmalar yapılacak. BARÜ Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencisi Melehat Biterge’nin de yer alacağı proje ile enerji verimliliğinin artırılması ve elektrik enerjisi üretiminde kullanılan sisteme destek olunması hedefleniyor. Yoğun bir Ar-Ge araştırması sonucu ortaya koyulan proje hakkında bilgi veren Aksoy, “Optik ve Fotonik Bilim Mühendisliği ile doğrudan ilişkili olan bu çalışma, Optik-Fotonik cihazlarda kullanılabilecek yeni bir molekül sentezi ve detaylı fotofiziksel özelliklerini kapsamaktadır. Bu araştırmayla yakın gelecekte hem enerji verimliliğinde çalışan ‘Organik Işık Yayan Diyotların’ üretiminde hem de elektrik enerjisi üretmek için organik güneş hücrelerinde kullanılabilmesi üzerine yoğunlaşıyoruz” dedi.

Aksoy, atomik düzeyde moleküler tasarım konusundaki tecrübelerini bu çalışmayla daha ileriye taşıyacaklarını da kaydederek “Daha önce TÜBİTAK tarafından desteklenen 6 projede görev aldım. Bu alanda katma değeri yüksek ürünler üretmek ve geliştirmek için gayretlerimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Enerji alanındaki gelişmelerle birlikte bu alanda yapılan projelerin önemine değinen BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “BARÜ’de bilim ve teknoloji temelinde katma değeri yüksek ürün ve hizmetler geliştirmek istiyoruz. Proje kültürünün tüm bileşenlerimiz için bir pratiğe dönüşmesi için yoğun çalışmalar yürütüyor, desteklenen projelerimizin sayısının her geçen gün artmasıyla birlikte gelecek adına daha motive oluyoruz. Bu doğrultuda enerji alanındaki çalışmaları dolayısıyla Öğr. Gör. Dr. Erkan Aksoy’u ve öğrencimiz Melehat Biterge’yi tebrik ediyorum. Ayrıca çalışmalarımızı yakından takip ederek bizlere destek veren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar’a, YÖK üyelerimize ve bilim temelli kalkınma anlayışıyla bizleri teşvik eden TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Hasan Mandal’a teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.