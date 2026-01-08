Barzani'den Halep açıklaması

Irak Kürt Bölgesel Yönetim (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, HTŞ öncülüğünde kurulan Şam'daki geçici hükümetin Halep'teki SDG mevzilerine yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Barzani, yaptığı açıklamada, "Halep'te yaşanan olaylar, bölgenin demografik yapısını değiştirmek amacıyla Kürtlerin hedef alınması ve sivil vatandaşların hayatının tehlikeye atılması; hem Şam otoritesini hem de uluslararası toplumun vicdanını sorgulanır hale getirmektedir” dedi.

Rudaw'ın aktardığına göre, Barzani açıklamasında, "Halep’te Kürtlerin yaşadığı mahallelere yönelik saldırılar bizi derinden endişelendiriyor” ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...