Barzani'den Kobani açıklaması: El uzatılmasına müsaade edilmemeli

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) eski Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani, Suriye'deki gelişmeler ve SDG ile HTŞ öncülüğündeki Şam yönetimi arasındaki ateşkese ilişkin konuştu.

İtalya'daki diplomatik ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunan Barzani, ateşkes hakkında görüştüğü geçici Suriye hükümetinin atanmış cumhurbaşkanı Colani'ye (Ahmed Şara) net mesajlar verdiğini aktardı.

"KÜRTLERE YÖNELİK SALDIRI KABUL EDİLEMEZ"

Barzani, "Ahmed Şara ile görüştüm ve kendisine siyasi çekişmelerin bir çözüme kavuşturulması gerektiğini, ancak Kürtlere yönelik herhangi bir saldırının kabul edilemez olduğunu ilettim" ifadelerini kullandı.

Barzani, kuşatma altında olan ve birkaç gündür temel altyapı hizmetlerinden mahrum bırakılan Kobani’deki kritik duruma ilişkin de mesaj verdi ve kenti korumak için "tüm diplomatik kanalları" kullandıklarını vurguladı.

"KOBANİ'YE EL UZATILMASINA MÜSAADE EDİLMEMELİ"

2014 yılında IŞİD saldırısı sırasında perşmerge güçlerinin Kobani'ye geçişini hatırlatan Barzani, "Elimden ne geliyorsa yapıyorum ve tüm çabamızı ortaya koyuyoruz. Eskisi gibi imkanım olsaydı, orayı korumak için doğrudan güç gönderirdim. Kobani, Kürdistanî bir yerdir ve oraya el uzatılmasına müsaade edilmemelidir" dedi.

MAZLUM ABDİ'YE ELEŞTİRİ

Barzani, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutanı Mazlum Abdi'yi de eleştirdi. SDG bünyesindeki Arap aşiretlerin HTŞ öncülüğündeki Şam yönetimini destekleme kararı almasının ardından SDG'nin, çoğunluğu Arap olan Rakka ve Deyrizor gibi kritik yerleşim yerlerini kaybettiğini hatırlatan Barzani, "Ben daha önce Mazlum Abdi’yi, Arap nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki meseleleri çözmesi konusunda uyarmış, bunun gelecekte kendilerine sorun yaratabileceğini söylemiştim" diye konuştu.